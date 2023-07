Pridevlaggen Churchilllaan die uit solidariteit werden opgehangen ook vernield: ‘Er is veel agressie, maar ook veel steun’

Beeld Koosje Koolbergen

Zaterdagavond zijn twee regenboogvlaggen van de muur getrokken, één werd met stok en al doormidden gebroken. De vlaggen hingen er juist uit solidariteit vanwege een incident op donderdag, toen een pridevlag aan de Churchilllaan in brand werd gestoken.

“Het maakt je echt verdrietig,” zegt Willemijn van Drie (67), die al tweeëntwintig jaar met haar vrouw op de Churchilllaan woont. Ze is ontmoedigd maar strijdlustig. “We hadden net alle vlaggen opgehangen, en gelijk worden er weer drie vernield. Toen ik ervan hoorde, zonk de moed me echt in mijn schoenen. Wij wonen op de begane grond, en we voelen ons zo niet helemaal veilig meer. Puberaal gedrag, zeggen sommige mensen. Maar bij een Nederlandse vlag gebeurt dit niet.”

“Ik kwam zondagochtend naar beneden, en zag dat mijn vlag eraf was getrokken,” vertelt een buurtbewoonster. “Ook bij de buurman was het gebeurd. Het waren twee jongens op een scooter. Een bovenbuurvrouw heeft het zien gebeuren.”

Verschillende buurtbewoners hebben aangifte gedaan naar aanleiding van de incidenten van zaterdagavond. Het wordt door de politie heel serieus opgepakt, aldus Van Drie. “Ik voel me echt gesteund. Er komt ook overleg met de wijkagent en Roze in Blauw, het politienetwerk voor de lhbti-gemeenschap.”

De bewoners laten zich niet ontmoedigen. Buurtbewoners bij wie de vlag is vernield, hebben alweer een nieuwe besteld en de brede straat hangt weer vol met kleurige vlaggen. ’s Nachts worden die op de begane grond hangen wel binnengehaald, om een volgend incident te voorkomen. “Jammer dat dat nodig is,” aldus Van Drie. “Ik vind dat je de liefde in vrijheid moet kunnen vieren. Dat is ons recht, zo staat het ook in de grondwet.”

Solidariteit

Vier jaar geleden vond er eenzelfde incident plaats in de straat. Een pridevlag werd bij het huis van Van Drie van de muur getrokken. Zij heeft toen de buurt gevraagd om uit solidariteit ook vlaggen op te hangen, en dit gebeurt sindsdien elk jaar. Van Drie: “We voelen ons heel erg gesteund. Er is veel agressie, maar ook enorm veel solidariteit.”

Het stel bij wie de vlag op donderdagnacht in brand is gestoken, bevestigt dit. “We hadden al zo’n gevoel dat dit weer zou gebeuren. Maar het mooie eraan is wel dat heel veel mensen uit de buurt in actie zijn gekomen.” Het stel heeft de verbrande vlag laten hangen, en er een nieuwe naast gehangen.

Niet alleen op de Churchilllaan is het vernielen van pridevlaggen een regelmatig fenomeen. In veel buurten in Amsterdam gebeuren dit soort incidenten, met name in augustus, de pridemaand. Zo werd in Nieuw-West een gehesen vlag vorig jaar binnen 48 uur gestolen.

“Het is echt belangrijk dat we zichtbaar zijn,” benadrukt van Drie. “Ik zou mensen uit Amsterdam ook willen vragen om allemaal de vlag op te hangen tijdens Pride. Het is een klein gebaar, maar betekent echt veel.”