Pridevlag in Nieuw-West binnen 48 uur gestolen: ‘Het is niet geheel onverwachts’

“We hebben geen idee wat ermee gebeurd is. Zondagmiddag was die opeens weg. De draad is doorgeknipt, dus mensen hebben wel hun best gedaan om hem weg te halen,” zegt Van Ruitenbeek.

Hij vindt het jammer dat de vlag verdwenen is. “Maar het is niet geheel onverwachts,” erkent hij. “We hebben in Nieuw-West al vaker te maken gehad met beschadigingen of vernielingen van spullen die met de lhbtq-gemeenschap te maken hebben.”

Een jaar geleden werden in hetzelfde stadsdeel foto’s van de buitenexpositie Legale Liefde beklad. Die foto's werden tentoongesteld ter ere van twintig jaar huwelijksgelijkheid. Bij sommige foto's was met een spuitbus een streep over de hals van de geportretteerde personen gezet.

Hoogtepunt

Vorige week erkenden meerdere Amsterdammers dat het risico’s met zich meebrengt om thuis een Pridevlag op te hangen. “Weten jullie zeker dat die vlag zo’n goed idee is? Iemand heeft ‘homo’s’ op de voordeur geschreven,” kregen twee huisgenoten te horen van hun buurvrouw, nog geen 18 uur nadat ze een Pridevlag hadden opgehangen aan hun huis.

Volgens Van Ruitenbeek verliep de opening van de Pride afgelopen vrijdag in Nieuw-West juist ‘feestelijk’. “Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met als hoogtepunt het moment dat de stadsdeelvoorzitter de Pridevlag hees.”

Het stadsdeel laat weten de situatie te ‘betreuren’. “Omdat we het belangrijk vinden dat de zichtbaarheid van de lhbtq-gemeenschap ook en vooral in deze Prideweek getoond wordt, zullen we zo snel mogelijk weer een nieuwe vlag ophangen.”

Hoe groot de kans is dat de vlag dan wel blijft hangen, durft Van Ruitenbeek niet te zeggen. “We gaan iets beter ons best doen om te voorkomen dat de vlag er weer makkelijk afgehaald kan worden,” zegt hij. “En dat blijven we doen, want de zichtbaarheid van de lhbtq-gemeenschap blijft belangrijk en de vlag is hét herkenbare en feestelijke symbool daarvoor.”

