Prideblog | Pride-week trapt af met documentaire over zwarte lhbtq’s

Dinsdag is de tweede week van Queer & Pride Amsterdam begonnen. Deze tweede week wordt georganiseerd door Stichting Pride Amsterdam, met een programma waarvan het thema #YouAreIncluded is.

De Pride-week werd afgetrapt in The Social Hub aan de Wibautstraat, dat de hele week omgedoopt is tot ‘The Pride Hub’. Na een praatje van wethouder Touria Meliani (diversiteit), werd de documentaire Pier Kids vertoond, die het verhaal vertelt van jonge, zwarte lhbtq’ers in New York.

Voor de screening werd een groep bewoners uit Nederlandse azc’s uitgenodigd. Voorzitter van Amsterdam Pride Suzanne van de Laar (46) is blij met hun komst. “Voor de vluchtelingen is het zo belangrijk dat ze gezien worden. Veel azc’s hebben speciale ‘homo safe spaces’. Deze week gaat niet alleen over Amsterdammers, maar ook over zij die in Kenia of Oeganda zitten. Daar kun je op dit moment door een regenboogvlaggetje al in de gevangenis komen. Maar ook in Nederland zakken we op de regenboogindex, dus we willen gezien worden.”

Vluchtelingen uitgenodigd

Michael (32), Simon (32) en Namina (21) uit Oeganda kwamen naar Nederland omdat ze vanwege hun geaardheid niet veilig waren in hun thuisland. Ze zijn vanuit een azc in Heerhugowaard met de trein naar Amsterdam afgereisd. De reis werd georganiseerd en vergoed door het Choices Support Center en de uitnodiging verscheen in een speciale queer-whatsappgroep van het azc.

De groep is opgetogen. Simon: “Het is fantastisch om hier meer te leren over onze vrijheid.” Namina is blij om hier te zijn maar kritisch over de opvang in hun azc: “Er zijn speciale lhbtq-units in het azc, er is discriminatie. Dat is een slecht begin van onze integratie hier.”

De groep gaat ’s avonds terug naar Heerhugowaard, maar dit is niet het einde van hun Pride. Ze komen later deze week nog terug voor de Canal Parade.