Prideblog | Dit was de Canal Parade 2023 in Amsterdam

Inmiddels is het begonnen met regenen, maar de meeste mensen aan de kant trekken zich daar weinig van aan. Poncho's en paraplu's komen tevoorschijn.

Joaquina (25) komt uit Nicaragua en voor haar is het de eerste keer dat ze bij Amsterdam Pride is. "In Nicaragua had een feest als dit nooit gekund. Het is heel gezellig, maar ook wel heel druk." Ze staat achteraan en moet over de hoofden kijken om de bootjes te zien. "Ons plan is even naar de boten te kijken en dan lekker de stad in om te feesten."

Het Parool

Fleur (27) en Patricia (25) komen vanuit Zaandam. Voor Fleur is het de eerste keer, Patricia komt al tien jaar naar Pride. "Het is echt een supergoede sfeer. Meteen als je de trein uitstapt, is het echt al heel gezellig," vertelt Fleur. Patricia: "Onze favoriete boot tot nu toe is die van Disco Dolly. Het weer had alleen wel wat beter gemogen."