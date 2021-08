Pride Walk en RAI ruziën op sociale media over kosten

Pride Walk. Beeld ANP

Trots slingerde de RAI via Twitter de wereld in dat ze zondag hun regenboogvlag hadden gehesen in het kader van Pride Amsterdam, omdat de evenementenhal er ‘voor iedereen’ is. Dat kwam ze te staan op een felle reactie vanuit het officiële twitteraccount van de Pride: ‘RAI doet graag mee aan de Pride maar wil ons wel 5000 euro laten betalen om daar de Pride Walk te laten starten. Talking about pink washing.’

De Pride Walk is een jaarlijkse demonstratie die komende zaterdag wordt gehouden. “Dat is dus helemaal geen feest of botenparade,” zegt Pride-woordvoerder Martin Albers.

De organisatie achter Pride ging vorige week op zoek naar een locatie waar de vier uur durende mars kan starten. Eén van de mogelijkheden is het parkeerterrein van de RAI op het Europaplein. Volgens Albers vroeg de RAI daar in eerste instantie een bedrag van bijna 20.000 euro voor, dat terug werd gebracht naar 5000 euro.

RAI doet graag mee aan de Pride maar wil ons wel €5000 laten betalen om daar de Pride Walk te laten starten. Talking about PinkWashing https://t.co/2AHkrJBUdN — Pride Amsterdam (@amsterdampride) 1 augustus 2021

“En wij kunnen daar geen subsidiegeld aan besteden,” zegt Albers. “Bovendien hebben we dat geld ook niet.” De meeste evenementen van Pride Amsterdam zijn afgelast, wat ertoe leidt dat de organisatie weinig inkomsten genereert. Ook zijn ze kosten kwijt die al zijn gemaakt voor de voorbereiding van afgelaste evenementen.

Waarom reageerde Pride zo fel? “Uiteindelijk gaat het erom dat bedrijven niet alleen moeten roepen dat ze voor de lhbtq-gemeenschap staan,” zegt Albers, “ze moeten er ook wat voor doen. Als je een regenboogvlag ophangt, hoort daar ook gewoon een verantwoordelijkheid bij.” Hij kreeg aanvankelijk het idee dat de RAI commerciële prijzen vroeg. “Het is logisch dat kosten vergoed worden, maar je hoeft er niet aan te verdienen.”

Verkeersregelaars

De gesprekken leken stil te staan en de organisatie ging op zoek naar een andere locatie voor de mars, tot maandag. “Er zijn helemaal geen kwade bedoelingen,” zegt woordvoerder Katelijn Wilhelmij van de RAI. “We hebben geen commerciële prijzen gevraagd, we moeten enkel onze kosten dekken.” Zo verwijst ze naar kosten voor verkeersregelaars die moeten worden ingezet, maar ook voor het aanpassen van de route naar de vaccinatie- en teststraat van de GGD tijdens het evenement.

Ook zegt ze dat er nog een korting wordt gegeven. “Die hele vijfduizend zou nooit betaald worden.” Albers bevestigt dat Pride en de RAI weer met elkaar in gesprek zijn. Woensdag hoopt hij aan te kondigen waar de Pride Walk komende zaterdag van start zal gaan.