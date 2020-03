Pride-voorzitter Huffnagel biedt excuses aan voor uitspraken over vluchtelingen

Frits Huffnagel. Beeld Daniel Cohen

In het radioprogramma gaf Huffnagel zijn mening over de huidige vluchtelingencrisis aan de grens met Turkije en Griekenland. Hierin zei hij onder meer: ‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat dat heeft gefaciliteerd.’

Het spijt oud-politicus Huffnagel dat ‘mijn woorden een deel van onze achterban hebben gegriefd en pijn hebben gedaan’, zo zegt hij in een persbericht van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP). ‘Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had. Ik had echter niet verwacht dat mijn mening zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie. Dat had ik beter moeten inschatten.’

Ook het gehele bestuur van de stichting neemt afstand van de uitspraken van hun voorzitter. Het standpunt van Huffnagel wordt ‘niet in gezamenlijkheid gedragen’ en het divers samengestelde bestuur ‘kent vele privémeningen’. Wel stellen ze dat Huffnagel zijn mening genuanceerder had kunnen geven, ook al deed hij deze volgens hen op persoonlijke titel.

Aftreden?

COC Amsterdam eiste woensdag in een open brief aan stichting AGP het aftreden van Huffnagel als voorzitter. ‘We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen.’

Over het eventuele aftreden van Huffnagel wordt door AGP geen woord gerept. De stichting wil op verdere vragen niet reageren. “Hij hoeft om een aantal redenen − die in ons persbericht (hieronder te lezen, red.) staan − niet af te treden,” zo laat een woordvoerder weten.

De reacties onder de verklaring op Facebook zijn niet mals. ‘Weer slap!’ schrijft iemand. ‘Huffnagel moet weg. Ik ga Pride Amsterdam maar eens boycotten dit jaar.’ Een ander: ‘Hij biedt excuses aan voor het feit dat mensen zich gekwetst voelen, niet voor zijn woorden. Prima, maar dan behoor je gewoon af te treden.’