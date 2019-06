Pride Amsterdam wordt cultureel erfgoed

Volle boten met feestelijk uitgedoste deelnemers varen jaarlijks door de grachten tijdens de Canal Parade van Pride Amsterdam. Beeld ANP

Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland donderdag bekend gemaakt.

Het Kenniscentrum voegt een erfgoedgemeenschap toe aan de Inventaris als het vindt dat die gemeenschap zich actief inzet voor de toekomst van haar erfgoed. Pride werd voor het eerst gehouden in Amsterdam in de zomer van 1996.

“Ik ben trots dat Pride Amsterdam in de inventaris wordt opgenomen,” zegt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Met het bijschrijven maken we nieuwe stappen in de geschiedenis van Pride.”

“Onze inspanningen krijgen nu officiële erkenning. Wereldwijd zijn we de eerste Pride die deze stap heeft gezet. Doordat we op deze lijst staan, geven we het signaal af dat we samen Pride willen doorgeven aan nieuwe generaties en eventueel knelpunten in de overdracht naar volgende generaties willen oplossen. Uiteindelijk willen we ook op de Internationale Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed komen te staan.”

Stonewall

De bekendmaking komt een dag voor het jubileum van de Stonewall-rellen, die vijftig jaar geleden uitbraken in de VS en het thema zijn voor de aanstaande editie van Pride Amsterdam. De rellen vonden plaats op 28 juni 1969 naar aanleiding van een politie-inval in de lhbti-bar The Stonewall in de New Yorkse wijk Greenwich Village. De confrontatie tussen politie en barbezoekers vormen een scheidslijn in de geschiedenis van de lhbti-beweging. Het jaar erna werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. De New Yorkse politie bood begin deze maand voor het eerst excuses aan voor de inval.

De bijschrijving zal op het Museumplein plaatsvinden tijdens de Pride Walk, de jaarlijkse activistische mars van het homomonument naar het Vondelpark op de eerste dag van Amsterdam Pride. De route van de Pride Walk wordt hiervoor speciaal aangepast: de stoet zal onder het Rijksmuseum doorlopen richting concertgebouw. Amsterdam Pride vindt dit jaar plaats van 27 juli tot 4 augustus.