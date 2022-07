Pride Amsterdam waarschuwt voor verkoop illegale vignetten van honderden euro’s

De Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Beeld ANP

Het advies vanuit Pride Amsterdam luidt daarom om alleen vignetten via de organisatie aan te schaffen. ‘Koop alleen vignetten via ons, anders ben je jouw geld kwijt,’ schrijft ze in een Twitterbericht. De toegangsbewijzen voor boten staan op naam en zijn uitsluitend geldig als de koper zich bij de entree kan legitimeren; de verkochte vignetten geven dus geen toegang.

De verkoop van de officiële vignetten via de website is op 1 juli gestart. Bijna alle toegangsbewijzen voor de in totaal vijf zones zijn inmiddels uitverkocht. De prijzen liggen tussen de 50 en 300 euro, afhankelijk van de grootte van de boot.

Toegang per boot tot de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam, dit jaar op zaterdag 6 augustus, is in 2019 in het leven geroepen. Het jaar ervoor zorgden wat Dolly Bellefleur in een brief aan Het Parool omschreef als ‘aso’s in boten aan de kant’ ervoor dat de muziek van de paradeboten compleet werd overstemd. Het moeten aanschaffen van officiële vignetten voor boten moet dit voortaan voorkomen.

Verkoop illegale Pride Vignetten. Wij krijgen geluiden dat er vignetten verkocht worden voor bedragen oplopend tot wel €700. Koop alleen vignetten via ons anders ben je jouw geld kwijt. Vignetten zijn op naam en alleen geldig indien koper zich bij de entree kan legitimeren. pic.twitter.com/pw6hincqkc — Pride Amsterdam (@amsterdampride) 5 juli 2022