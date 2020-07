Pride Amsterdam van start op de Westermarkt: ‘We moeten ons blijven uitspreken’

Wethouder Rutger Groot Wassink spreekt aanwezigen toe tijdens de opening van de Pride 2020. Beeld Het Parool

Wethouder Rutger Groot Wassink (diversiteit) gaf zaterdagmiddag bij het Homomonument op de Westermarkt de aftrap van de corona-editie van de Pride.

“Belangrijk is dat corona ook de Pride er niet onder krijgt. De boodschap staat overeind en die moet altijd zichtbaar zijn. Juist nu is het belangrijk vrijheid, de mensenrechten, onze grondrechten te vieren. Daar moeten we elke dag voor vechten. Geweld komt nog steeds voor. We moeten ons blijven uitspreken.”

“Pride vieren op anderhalve meter is niet makkelijk. Maar laten we met inachtneming van de coronaregels zichtbaar zijn.”

Sinds 1996

Half april besloot de organisatie van Pride Amsterdam de reguliere editie van dit jaar af te blazen vanwege de coronapandemie, de eerste keer sinds 1996 dat dat gebeurt. Tenminste, wat de evenementen betreft. “Het festival is afgelast, maar de inhoud ervan blijft overeind.”

“Ondanks corona vonden we het toch belangrijk een aangepaste Pride te houden,” aldus Pride-voorzitter Frans van der Avert. “Omdat het nodig is, omdat nog altijd wekelijks in heel Nederland mensen worden bedreigd.”

Het aangepaste programma vindt tot 2 augustus voornamelijk virtueel plaats, via Pride TV vanuit de studio in de OBA. Daar zal Pride Amsterdam negen dagen, uitgezonden via internet en OutTV, programma’s maken met discussies, optredens en concerten. “Zaterdag doen we dat met een aantal mensen die altijd met de Pride Walk meelopen.”

Vossenjacht via de app

Dat betekent niet dat de Pride alleen vanachter het beeldscherm wordt beleefd. Groot Wassink liep zaterdagmiddag een deel van de vijf kilometer lange alternatieve Pride Walk. Een vossenjacht langs twaalf van de meer dan dertig vlaggen van de verschillende bloedgroepen uit de lhbtq-gemeenschap.

Voor de wethouder was er bij de vlaggen persoonlijke uitleg. Bezoekers die de wandeling op eigen gelegenheid doen, krijgen de bijbehorende informatie via een app.

Naast de opening is er nog een ander live-evenement. Op 1 augustus is er tussen het Museumplein en de Dam een coronaproof demonstratie om aandacht te vragen voor de rechten van de lhbtq-gemeenschap.