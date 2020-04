Pride Amsterdam afgelast vanwege coronacrisis

Beeld ANP

Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), de organisator van Pride Amsterdam, zag geen mogelijkheid het feest door te laten gaan.

“We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan,” zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel van de stichting. “Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5 metermaatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet.”

De gemeente Amsterdam bepaalt om de drie jaar wie de Pride mag organiseren. Stichting Amsterdam Gay Pride doet dat sinds 2014 en zou dat eigenlijk nog zeker één keer doen. Maar omdat de festiviteiten dit jaar niet doorgaan, organiseert AGP ook volgend jaar de Pride. De stichting heeft namelijk al een boel kosten gemaakt, en zou die anders onmogelijk terug kunnen verdienen.

Toch zal de organisatie niet geheel buiten de financiële problemen blijven omdat het feest dit jaar niet door kan gaan. De stichting zal daarvoor eigen reserves aanspreken, probeert steun te krijgen van het Rijk en mag het reeds uitbetaalde deel van de subsidie die de gemeente heeft verstrekt – 200.000 euro – houden.

Huffnagel is ontzettend blij met de gemeentelijke maatregelen. “Anders hadden we het niet kunnen bolwerken.”

Toelichting gemeente

Burgemeester Halsema licht de annulering van het evenement toe in een brief aan de gemeenteraad. ‘Door alle maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het hoogst onzeker of het evenement wel door kan gaan in augustus,’ schrijft de gemeente.

‘Die onzekerheid, en de financiële verplichtingen die nu moeten worden aangegaan ter voorbereiding op het evenement in de zomer, dwingen de Stichting AGP om nu al dit besluit te nemen,’ schrijft Halsema.

Het is nog steeds de bedoeling dat er op een of andere manier invulling wordt gegeven aan Pride. De organisatie gaat onderzoek doen hoe dat zou kunnen, zonder de coronamaatregelen te schenden.

Pride Amsterdam zou plaatsvinden van 25 juli tot en met 2 augustus. Deelnemers die al een plek in de botenparade wisten te bemachtigen, mogen aan de volgende editie deelnemen, op 7 augustus 2021.