Pride 2023 is gered: naam wordt Queer & Pride Amsterdam, botenparade blijft

“Jullie hebben werelden overbrugd,” zegt wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) trots zodra woensdag op haar werkkamer afspraken zijn ondertekend over de organisatie van Pride 2023. Daar voegt ze later aan toe: “Er is natuurlijk een en ander over elkaar gezegd en er zit oud zeer, dus ik vind dat we echt heel ver zijn gekomen.”

De angel zat onder meer rond de botenparade – de trots van Stichting Pride Amsterdam, die de afgelopen 25 jaar de Pride heeft georganiseerd. Volgens Queer Amsterdam, een nieuwe organisatie bestaande uit diverse groepen uit de lhbtiq+-gemeenschap, is het ook een voorbeeld van pinkwashing. Meliani: “De botenparade is belangrijk voor de stad, maar door Queer Amsterdam zélf ruimte te geven kunnen beide naast elkaar bestaan. Het protest en de trots.”

Dit najaar verliep de vergunning van Stichting Pride Amsterdam. Het gemeentebestuur, dat de vergunningen verstrekt, wil dat het evenement inclusiever en minder commercieel wordt. Niet alle potentiële organisaties lukte het echter om dit najaar nog een goed plan in te dienen. Daarmee kwam de Pride van volgend jaar op de tocht te staan.

Meerstemmigheid

De afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen de partijen over de toekomst van de Pride en de editie volgend jaar. Het gaat om Queer Amsterdam, de huidige organisator Stichting Pride Amsterdam en de Stichting Andreas Cultuurfonds. Daarin zitten de founding fathers van de Pride en bedenkers van de Canal Parade. De uitkomst is dat in 2023 Stichting Pride Amsterdam en Stichting Andreas Cultuurfonds samen één week organiseren en de andere week door Queer Amsterdam wordt gedaan.

Siep de Haan van het Andreas Cultuurfonds: “Toen deze hele discussie een jaar geleden startte, waren er stemmen dat mensen de botenparade wilden afschaffen, het bedrijfsleven mocht niet meer meedoen, en al die hetero’s waren ook te bedreigend. Daar schrokken wij heel erg van en daarom wilden we ook aan tafel zitten. Het bootje in het midden houden. De huidige Pride blijft nu gewoon bestaan en is zelfs in aantal dagen verdubbeld. Eigenlijk verandert er niets, er is alleen een club bij gekomen die weer een kleurtje toevoegt.”

Ook Queer Amsterdam is tevreden. Aynouk Tan: “Het is mooi dat er ruimte is gemaakt voor de meerstemmigheid van de community. Die is heel lang op één hoop gegooid, lhbtiq+, maar er komen steeds meer letters en identiteiten bij. Het is een mooi begin.”

Sorab Roustayar: “Het is ook mooi dat we de jarenlange machtsconstructie hebben gebroken dat maar één organisatie de Pride mocht organiseren. Meerstemmigheid en inclusie hebben nu echt een plek gekregen, en niet alleen op beleidspapier.”

Eigen begroting

De week van Queer Amsterdam begint met de Pride Walk op 22 juli, en dat volgt een week vol programma’s met als pijlers internationale solidariteit, sociale rechtvaardigheid en antidiscriminatie. De programma’s worden ook meer verspreid over alle stadsdelen. Roustayar: “Organisaties die voor inclusie en diversiteit staan kunnen zich bij ons aansluiten. Op 10 januari houden we een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.”

De Stichting Pride Amsterdam beperkt zich tot een algemeen statement. ‘Je moet ook kunnen delen,’ schrijft voorzitter Frans van der Avert. ‘Daarom zijn wij blij dat we nu samen de ruimte kunnen geven aan Queer Amsterdam voor hun visie en programmering en tegelijkertijd al het goede van Pride Amsterdam behouden met het deel dat wij blijven organiseren.’

Volgens Meliani is dit jaar ook bedoeld om te werken aan vertrouwen. “Daarom is het heel belangrijk dat zowel Queer Amsterdam als de Stichting Pride eigen middelen en een begroting krijgt om evenementen te organiseren. Het gaat om eigenaarschap.”

Wie na 2023 de Pride gaat organiseren is nog onduidelijk. Meliani wil dit tussenjaar geen test noemen, maar een ‘experiment’. “Het liefste zou ik willen dat deze groepen daarna met elkaar door willen.”

