Prachtig paasweer, maar pas op voor de lichte huid

De verwachtingen voor Pasen zijn hoog: veel zon, droog en geen wolkje aan de lucht. Zaterdag loopt de temperatuur op naar 23 graden. Eerste en tweede paasdag is het met 22 graden ook heerlijk paasweer.



Dat betekent dus voor veel Amsterdammers in korte broeken en rokjes genieten op een van de vele terrassen in de stad. Maar kijk uit, de zon is verraderlijk, waarschuwt weerman Damen. "De zonkracht is vier. Bij een lichte huid verbrand je al na een half uur."



Volgens de weerman is onze huid nog niet aan de sterkte gewend. "Als we verder in het jaar zijn, kunnen we iets meer hebben." Hij raadt dan ook aan om goed te smeren en raadt snelle verbranders aan zeker de schaduw op te zoeken.



De matige oostenwind die het hele weekend over Amsterdam waait, kan er ook voor zorgen dat Amsterdammers de sterkte van de zon minder doorhebben. "Maar het zorgt ook wel weer voor verkoeling. Het is vooral genieten."



Lees ook: Met deze tips wordt een leuk weekend een eitje