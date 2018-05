Potloodventer gespot in het Westerpark

De politie heeft woensdag een Burgernetmelding uitgegeven van een 'schennispleger' in het Westerpark. Rond 14.00 uur werd een incident bij de politie gemeld. De man zou rond het Overbrakerpad gezien zijn.



Het zou gaan om een 40-jarige lichtgetinte man van Oost-Europese of Oosterse komaf. Hij is 1.80 lang, heeft normaal postuur en draagt een groen shirt met witte letters en een beige cargobroek. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.



De man die maandagavond werd gepakt liet zijn geslachtsdeel zien in de Eerste Hugo de Grootstraat. Deze man heeft een dagvaarding gekregen. Het is nog niet bekend of er een verband is met de schennispleger waar woensdag melding van is gedaan.