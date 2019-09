Potentiële kopers melden zich voor noodlijdend AEB

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

Dat meldt het FD. Volgens de krant heeft een groot Duits afvalbedrijf interesse, Remondis geheten. Dat heeft de afgelopen tijd al meer overnames gedaan in Nederland en zou nu interesse hebben om te participeren in AEB.

Ook investeringsmaatschappij Waterland zou te porren zijn voor een belang in het bedrijf, dat nu nog volledig in handen is van de gemeente Amsterdam. Waterland heeft hier ervaring mee, het bedrijf kocht in 2013 vuilverbranding Attero van diverse overheden in Noord-Brabant, en maakte binnen enkele jaren een half miljard euro winst na Attero te hebben doorverkocht. Daardoor kregen de oude eigenaren het gevoel dat ze Attero voor een te laag bedrag hadden verkocht. Of een investeringsfonds de kans krijgt om te participeren is overigens de vraag, de linkse coalitiepartijen zijn huiverig om zaken te doen met ‘het grote geld’, zoals private equityfondsen gezien worden.

Veel geld nodig

Er is veel geld nodig om AEB weer volledig in bedrijf te krijgen, nadat in juli vier van de zes afvallijnen werden stilgelegd wegens malheur en veiligheidsproblemen. Ook wil de gemeente af van de constructie dat Amsterdam de grootste klant, financier en enig aandeelhouder is van AEB. Het bedrijf zou idealiter geherstructureerd moeten worden met hulp van een buitenstaander, in ruil voor een aandelenbelang en een kapitaalinjectie. De vraag is of Amsterdam bereid is om als minderheidsaandeelhouder over te blijven binnen AEB.

Volgens een zegsman van AEB zijn binnen enkele maanden vier afvallijnen weer volledig operationeel, waardoor de verliezen afnemen en de situatie minder penibel is. Dat verbetert de toekomstperspectieven voor AEB en verhoogt de waarde voor geïnteresseerde partijen.

Op het stadhuis hopen sommige coalitiepartijen dat een (semi)publieke partij een belang neemt in AEB, bijvoorbeeld een aantal waterschappen uit de regio. Die hebben momenteel veel moeite om hun rioolslib kwijt te raken, AEB zou zich hierin kunnen specialiseren. Een plan om de omliggende gemeenten, die hun huisvuil ook laten verbranden bij AEB, een belang te geven in het bedrijf in ruil voor een financiële injectie, komt niet van de grond.