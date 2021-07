Postpakketten met drugs leiden tot drugsvangst in woning

Beeld ANP

In de woning werden ook een grote som contant geld, verschillende digitale gegevensdragers, luxehorloges en andere luxegoederen aangetroffen en in beslag genomen. Waar de vondst precies is gedaan, wil de politie niet zeggen.

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat een aantal postpakketten met verdovende middelen waren aangetroffen. De verdachte verzond die pakketten niet zelf, maar maakte daarvoor gebruik van de diensten van een ‘kwetsbaar persoon’. “Het pakket naar een verzendlocatie brengen, wordt vaak gedaan door iemand anders,” legt een woordvoerder uit. “Meestal wordt voor dit soort zaken gebruikgemaakt van personen die makkelijk over te halen zijn.”

De aanhouding werd verricht door het Post Interventie Team (PIT) van de politie, dat gespecialiseerd is in het tegengaan van misbruik van legale post- en koeriersdiensten door personen die brieven of pakketten met verdovende middelen of andere verboden goederen opsturen.