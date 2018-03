Postorderbedrijf in drugs op dark web opgerold

In mei vorig jaar namen politie en justitie de darkwebmarkt Hansa Market over, en stuitten al snel op het Nederlandse verkoopaccount Doug-Heffernan. Dit account was een van de grootste op de illegale markt, en verkocht grote hoeveelheden drugs zoals cocaïne, xtc, lsd en mdma.



Nintendospellen en make-updoosjes

De mensen achter dat account stopten met hun werkzaamheden toen de politie Hansa Market overnam; ook onder de andere namen die ze gebruikten. Ze konden alsnog worden opgepakt omdat ze hun webshop maanden later heropenden op een andere illegale ondergrondse marktplaats: Dream Market.



Ze verstuurden hun drugs in make-updoosjes die ze zelf maakten met de 3D-printers, oude Nintendo-spellen of lege inktcardridges, zodat de pakketjes niet werden onderschept.



De politie heeft in hun digitale administratie verzendlijsten gevonden met daarop waarschijnlijk de namen en adressen van duizenden kopers van de afgelopen jaren. Het bedrijf had klanten tot Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore aan toe.



De politie heeft beslag gelegd op de 3D-printers, een woning en een loods, drie auto's, een grote hoeveelheid verdovende middelen en bitcointegoeden. In Amsterdam en Werkendam werd daarnaast een vuurwapen gevonden.