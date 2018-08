PostNL krijgt klappen op groene beurs

Op Beursplein 5 opende de beurs maandag in de plus. Ook elders in Europa staan de beurzen iets hoger. De beurshandel staat in het teken van bedrijfscijfers van postbedrijf PostNL en optiekbedrijf GrandVision.



De AEX-index stond na enkele minuten handelen 0,2 procent hoger op 573,27 punten. De MidKap kreeg er ook 0,2 procent bij tot 795,95 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,2 procent bij.



Topvrouw

PostNL ging meer dan 6 procent onderuit. Het postbedrijf leed in het tweede kwartaal verlies. De krimp op de postmarkt speelt de onderneming nog altijd parten en de kostenbesparingen vielen wat tegen. Topvrouw Herna Verhagen riep de politiek op om consolidatie mogelijk te maken. Ook verkoopt het bedrijf twee dochterondernemingen in Duitsland en Italië.



Bij GrandVision liep de omzet op, mede als gevolg van overnames in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook op eigen kracht groeiden de verkopen. Het moederbedrijf van Pearle en Eyewish denkt dit hele jaar door te kunnen groeien. Het aandeel werd 5,1 procent hoger gezet.