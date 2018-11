PostNL in Duivendrecht is klaar voor de topdrukte

Bezoek vrijdag een webshop en de aanbiedingen voor Black Friday vullen je scherm: parfums min 60 procent, 70 procent korting op partylooks of drie videogames voor 50 euro. Het uit de VS overgewaaide fenomeen is ook in Nederland de start van het drukke eindejaarsseizoen.



Dat is te merken bij het sorteercentrum van PostNL in Duivendrecht, dat pas open is. De toegangsweg is nog niet geasfalteerd, maar de loopbanden draaien volop, net op tijd voor de topdrukte voor de feestdagen.



Dozen van Bol.com, H&M-zakken en cadeauverpakkingen van Zalando zoeven in hoog tempo voorbij. Een scanner leest de barcode en bepaalt door welke slurf een pakketje de band verlaat.



Onderaan staan chauffeurs, die de pakjes bezorgen in Amsterdam en Amstelveen. Alleen West en Nieuw-West worden nog bediend vanuit Halfweg.