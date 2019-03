PostNL halveert aantal brievenbussen in de stad

De brievenbus gaat de telefooncel en de pin­automaat achterna. PostNL heeft overal in het land fors gesneden in het aantal brievenbussen op straat. Dat was nog altijd berekend op de 22 miljoen brieven die PostNL in het jaar 2000 per dag bezorgde. Inmiddels zijn dat er nog maar 8 miljoen per dag, en het einde van de neergang van de briefpost is nog niet in zicht.



Als laatste regio in Nederland komt deze maand Amsterdam aan de beurt.