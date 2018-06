PostNL grote winnaar op beurs

Op het Damrak was PostNL in trek bij beleggers door een deregulering van de postmarkt. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent lager op 561,71 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 799,52 punten.



Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,4 procent. President Donald Trump heeft goedkeuring gegeven aan heffingen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen. China maakte direct bekend terug te slaan met zijn eigen heffingen.



De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS. PostNL was de grote winnaar in de MidKap, met een plus van bijna 7 procent. Het kabinet wil de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen door meer concurrentie en consolidatie op de postmarkt mogelijk te maken.