PostNL en Kas Bank uitblinkers op beurs

Kas Bank verdubbelde in beurswaarde na een overnamebod op de effectendienstverlener. Beleggers verwerkten verder het uitstel van de nieuwe importtarieven op Chinese goederen door de Verenigde Staten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 542,88 punten. De MidKap klom 1 procent tot 777,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.



De Amerikaanse president Donald Trump stelde de nieuwe importtarieven op Chinese goederen uit na de productieve handelsgesprekken tussen beide landen afgelopen week. Trump verwacht binnenkort zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te ontmoeten om de puntjes op de i te kunnen zetten van een handelsovereenkomst.



Jaarcijfers

PostNL klom bijna 10 procent bij de middelgrote bedrijven. De postbezorger liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten zijn concurrent Sandd over te nemen voor 190 miljoen tot 210 miljoen euro.



Bodemonderzoeker Fugro, die de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar zag stijgen, won 4,6 procent.



Bij de kleinere bedrijven dikte Kas Bank ruim 104 procent aan. De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen voor 188 miljoen euro. Het bod betekent een premie van 110 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.



Farmaceut

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een winst van 2,1 procent. Informatieleverancier RELX stond onderaan met een verlies van 0,5 procent.



In Zürich daalde Roche 0,8 procent. De Zwitserse farmaceut neemt de Amerikaanse gentherapeut Spark Therapeutics over voor 4,8 miljard dollar. Het Britse AB Foods verloor 1,3 procent in Londen na een handelsbericht van het moederbedrijf van Primark.



De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1343 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 57,07 dollar. Brent zakte 0,4 procent in prijs tot 66,88 dollar per vat.