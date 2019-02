PostNL en Kas Bank schieten omhoog op beurs

Ook het aandeel Kas Bank sprong omhoog, na een overnamebod op de effectendienstverlener. Beleggers verwerkten verder het uitstel van de nieuwe importtarieven op Chinese goederen door de Verenigde Staten.



PostNL was met een winst van bijna 9 procent verreweg de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5. De postbezorger liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten zijn concurrent Sandd over te nemen voor 190 miljoen tot 210 miljoen euro.



Kleine fondsen

Bij de kleinere fondsen verdubbelde Kas Bank ruimschoots in beurswaarde. De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen voor 188 miljoen euro.



Het algehele sentiment van beleggers was licht positief. De Amsterdamse AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 542,52 punten. De MidKap klom 1 procent tot 777,52 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij.



Donald Trump

Uit de Verenigde Staten kwam het bericht dat president Donald Trump de nieuwe importtarieven op Chinese goederen uitstelt, na de productieve handelsgesprekken tussen beide landen afgelopen week. Ook was er nieuws over een mogelijk uitstel van de brexitdatum. EU-president Donald Tusk zinspeelde hierop, omdat er nog altijd geen meerderheid voor een brexitdeal is gevonden in het Britse parlement.



Bodemonderzoeker Fugro leverde na het openen van de boeken 1 procent in. Producent van natuurvoeding Wessanen daalde verder 1,4 procent na het verrassende vertrek van financieel directeur Ronald Merckx. En in Londen verloor het Britse AB Foods 1,7 procent na een handelsbericht van het moederbedrijf van Primark.



De olieprijzen reageerden op een oproep van Trump aan oliekartel OPEC om het rustig aan te doen met het verlagen van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 55,40 dollar. Brent zakte 3,2 procent in prijs tot 64,97 dollar per vat. De euro was 1,1348 dollar waard, tegen 1,1343 dollar op vrijdag.