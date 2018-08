PostNL en GrandVision blikvangers Damrak

Het tegenovergestelde gold voor GrandVision, dat door beleggers juist werd beloond voor goede resultaten. De Europese beurzen sloten dicht bij de slotstanden van vrijdag.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 572,56 punten. De MidKap, met daarin PostNL en GrandVision, won 0,2 procent tot 795,62 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent en Parijs sloot nagenoeg vlak. Londen won 0,1 procent.



Krimp

PostNL ging bijna 7 procent onderuit. Het postbedrijf leed in het tweede kwartaal verlies. De krimp op de postmarkt speelt de onderneming nog altijd parten en de kostenbesparingen vielen wat tegen.



Topvrouw Herna Verhagen riep de politiek op om consolidatie mogelijk te maken. Ook zal het bedrijf twee dochteronderdelen in Duitsland en Italië verkopen.



GrandVision was bij de middelgrote fondsen met afstand de sterkste stijger met een plus van ruim 8 procent. Het moederbedrijf van Pearle en Eyewish voerde de omzet op, mede als gevolg van overnames in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook op eigen kracht groeiden de verkopen. GrandVision denkt dit hele jaar door te kunnen groeien.



In de AEX was biotechnoloog Galapagos winnaar van de dag met een plus van 4,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 1,8 procent.



IWG

HSBC verloor in Londen ruim 1 procent. De Britse bank had een teruglopende brutowinst. Dat kwam grotendeels door hogere investeringen in Azië en digitalisering. De omzet steeg wel. Aanbieder van kantoorruimte IWG brak overnamegesprekken met verschillende partijen af en dat leidde tot een koersval van meer dan 20 procent.



Het aandeel Linde kreeg in Frankfurt een min van 7,5 procent aan de broek. De Amerikaanse toezichthouder FTC wil dat in de voorgenomen fusie met Praxair meer bezittingen van de hand worden gedaan. Daardoor staat de hele deal op losse schroeven.



Witwaspraktijken

In Kopenhagen verloor Danske Bank 1,1 procent. Deense autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar vermeende witwaspraktijken bij het Estse onderdeel van de bank. De euro was 1,1563 dollar waard, tegen 1,1596 dollar eind vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 69,72 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent, tot 74,11 dollar per vat.