PostNL blikvanger op Damrak

Die zal zeker tot na de zomer volgend jaar vasthouden aan de huidige lagere rentetarieven. Op het Damrak profiteerde PostNL van de politieke steun voor een eventuele fusie met concurrent Sandd.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 539,52 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 775,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent. Frankfurt steeg 0,2 procent.



De ECB meldde ook dat in december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet. Vanaf oktober wordt het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties al gehalveerd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro.



Ondanks toenemend protectionisme en problemen in opkomende economieën schatte de ECB de risico's voor de Europese economie goeddeels gelijk in. De euro steeg tot 0,5 procent en stond op 1,1677 dollar tegen 1,1632 dollar een dag eerder.



PostNL stond bij de hoogste stijgers in de MidKap met een winst van 4,6 procent. De brede steun in politiek Den Haag voor een fusie met branchegenoot Sandd is volgens kenners positief voor het postbedrijf.