Postkamer gemeentehuis Purmerend ontruimd om verdachte brief

Beeld ANP XTRA

Hulpdiensten rukten na melding van een verdachte brief uit naar het gemeentehuis op de Purmersteenweg. Momenteel wordt door het Team Explosieven Verkenning onderzoek gedaan naar de verdachte brief. Van wie de brief afkomstig is, is op dit moment niet duidelijk. Er wordt met meerdere scenario’s rekening gehouden, volgens een politiewoordvoerder.

De afgelopen tijd waren er meerdere meldingen van bombrieven die naar bedrijven waren gestuurd. Sommige pakketjes ontploften, sommige bleken loos alarm. Of er een verband is tussen de verdachte brief in Purmerend en eerdere bombrieven is nog niet bekend.

Vorige maand moest ook het politiebureau in Buitenveldert korte tijd worden ontruimd wegens een verdachte brief.

De politie Noord-Holland doet onderzoek naar een in het gemeentehuis van Purmerend ontvangen verdachte brief. Later meer. — POL_ZAW (@POL_ZAW) 9 maart 2020