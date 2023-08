Postcode Loterij valt in Amsterdam: bewoners Saffierstraat in De Pijp winnen samen 1 miljoen euro

Beeld Eva Plevier

Rond 18.15 uur werd bij de nietsvermoedende winnaars aangebeld en gevraagd of ze naar buiten wilden komen. Daar kregen ze hun cheque in een enveloppe, die ze tegelijkertijd open mochten maken. Het specifieke bedrag dat een bewoner wint, is afhankelijk van de hoeveelheid loten die hij had aangeschaft.

Niet alle winnaars waren woensdagavond thuis. Vijf van de veertien geluksvogels namen op straat hun cheque in ontvangst.

De Postcode Loterij doet van 16 tot en met 25 augustus elke dag een trekking, waarbij op een postcode in Nederland een miljoen euro valt. Woensdag is de zevende dag van deze reeks. Eerdere miljoenen vielen onder meer in Heemskerk, Nijmegen en Delfzijl. Het is voor het eerst dat de loterij tien dagen op een rij steeds een miljoen uitdeelt.

Achtervolgd door prijzen

Het is niet de eerste keer dat Amsterdammers in de prijzen vallen. Onder meer bewoners van de Eerste Jan Steenstraat in De Pijp en postcodegebied 1091 in Oost wonnen eerder een loterij. In de Steenderenstraat in Zuidoost viel in 2015 zelfs de zogeheten Postcodekanjer: meespelende bewoners wonnen in totaal 43,7 miljoen euro.

Onder winnaars uit het verleden zitten een aantal opvallende: in 2016 sprak Het Parool een vrouw die haast achtervolgd wordt door prijzen van de Postcode Loterij. Drie keer viel een bedrag op haar – steeds wisselende – postcode. In 2018 wonnen tatoeëerder Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise bijna 178.000 euro bij de loterij. In dat jaar won een andere Amsterdammer de jackpot van de Lotto: die mocht 4,1 miljoen euro in ontvangst nemen.