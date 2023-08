Postcode Loterij valt in Amsterdam: bewoners Saffierstraat in De Pijp winnen samen 1 miljoen euro: ‘Jouw televisie mag ook wel een slagje groter’

Peter (rechts) is een van de gelukkigen. Beeld Eva Plevier

Rond 18.15 uur werd bij de nietsvermoedende winnaars aangebeld en gevraagd of ze naar buiten wilden komen. Daar kregen ze hun cheque in een enveloppe, die ze tegelijkertijd open mochten maken. Het specifieke bedrag dat een bewoner wint, is afhankelijk van de hoeveelheid loten die hij had aangeschaft.

Niet alle winnaars waren woensdagavond thuis. Vijf van de veertien geluksvogels namen op straat hun cheque in ontvangst. “Het kan echt niet waar zijn,” riep de 66-jarige Peter uit, huilend en lachend tegelijkertijd. Ook bij de andere vier winnaars moest het besef nog indalen. Ze keken stil voor zich uit terwijl niet-meespelende buren zich om hen heen verzamelden.

“Ik ben meer met mensen dan met geld bezig,” zegt Peter even later. Om privacy-redenen worden de achternamen van de winnaars niet vermeld. “Vooral de buurt is voor mij belangrijk, dus ik ga nadenken over dingen die we samen met het geld kunnen doen.” Hij doet in het dagelijks leven veel vrijwilligerswerk en geeft workshops op het gebied van seksuele, religieuze en culturele inclusiviteit.

Peters buren staan om hem heen en benadrukken dat hij vooral ook aan zichzelf moet denken. “Jij hebt nodig een nieuwe koelkast nodig,” zegt een buurman en goede vriend van Peter. “En jouw televisie mag ook wel een slagje groter.”

Blij voor de buren

De Postcode Loterij doet van 16 tot en met 25 augustus elke dag een trekking, waarbij op een postcode in Nederland een miljoen euro valt. Woensdag is de zevende dag van deze reeks. Eerdere miljoenen vielen onder meer in Heemskerk, Nijmegen en Delfzijl. Het is voor het eerst dat de loterij tien dagen op een rij steeds een miljoen uitdeelt.

Een andere winnaar in de Saffierstraat is de 80-jarige Jorg, die een carrière als maatschappelijk werker achter de rug heeft. Hij voelt zich overweldigd, zegt hij, en wat hij met het geld gaat doen weet hij absoluut nog niet. “Meer dan geld heb ik hulp nodig van mensen. Ik woon alleen, ben slecht ter been en kan met veel niet uit de voeten. Zo heb ik een iPhone en een iPad, en het lukt maar niet om ze aan elkaar te koppelen.”

Buren die niet meespelen met de Postcode Loterij zijn naar eigen zeggen vooral heel erg blij voor hun buren. “Ik kan niet zeggen dat het me slecht was uitgekomen,” zegt de 52-jarige Michèle Kelder, “maar ik gun het deze mensen echt. Ik ken ze allemaal en ik mag ze stuk voor stuk erg graag.”

Achtervolgd door prijzen

Het is niet de eerste keer dat Amsterdammers in de prijzen vallen. Onder meer bewoners van de Eerste Jan Steenstraat in De Pijp en postcodegebied 1019 in Oost wonnen eerder een loterij. In de Steenderenstraat in Zuidoost viel in 2015 zelfs de zogeheten Postcodekanjer: meespelende bewoners wonnen in totaal 43,7 miljoen euro.

Onder winnaars uit het verleden zitten een aantal opvallende: in 2016 sprak Het Parool een vrouw die haast achtervolgd wordt door prijzen van de Postcode Loterij. Drie keer viel een bedrag op haar – steeds wisselende – postcode. In 2018 wonnen tatoeëerder Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise bijna 178.000 euro bij de loterij. In dat jaar won een andere Amsterdammer de jackpot van de Lotto: die mocht 4,1 miljoen euro in ontvangst nemen.