Postbodetekort: Rotterdammers bezorgen nu in Amsterdam

PostNL kampt al veel langer met een postbodetekort. Vorige maand moest zelfs personeel van het hoofdkantoor bijspringen om brieven op tijd in de bus te krijgen.



"We maken wel vaker gebruik van uitzendbureaus, in verschillende gebieden, om vacatures te vervullen," zegt een woordvoerder van PostNL. Ook in Haarlem en Het Gooi is een aanhoudende behoefte aan postbezorgers.



Overspannen arbeidsmarkt

"In Amsterdam is veel concurrentie op de overspannen arbeidsmarkt. We zien dat in sommige andere gebieden, zoals Rotterdam, die druk minder groot is. Als het lokaal niet lukt om mensen te vinden, laten we ze van elders halen."



Volgens de vakbonden speelt mee dat er veel onrust is onder postbezorgers, omdat het bedrijf hen steeds meer taken opdringt. Zo spelen nu acties tegen plannen van het bedrijf om postbodes ook nog eens zelf de post te laten nasorteren, iets dat nu door andere medewerkers wordt gedaan.



Volgens de vakbonden stappen nu meer postbezorgers op omdat ze bang zijn voor nog meer werkdruk in de toch al krappe tijd die ze van het bedrijf krijgen om post te bezorgen. PostNL ziet geen verband: "Dit heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt."



Overzichtelijke werkdag

De woordvoerder weet niet of er meer kosten zijn verbonden aan de Rottterdamse bezorgers omdat hun reistijd wordt vergoed als werktijd: 9,55 euro bruto per uur.



De Rotterdammers wordt een overzichtelijke werkdag geboden. 'Rond 16.00 uur ben je klaar met je werkzaamheden en ga je weer terug richting Rotterdam. Je komt ongeveer om 17.30 uur aan in Rotterdam.'