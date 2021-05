‘Post op zondag?’ Overvaller woning Eran Zahavi was verkleed als bezorger

Bij de overval op de woning van PSV-voetballer Eran Zahavi deed een van de criminelen zich voor als postbezorger. Dat gebeurt de afgelopen tijd vaker.

“Huh, er wordt toch geen post bezorgd op zondag?” dacht een buurtbewoonster zondagmiddag toen ze een man in een postbode-uniform voorbij zag lopen. “Het ging in een flits en daarna heb ik er eigenlijk niet meer bij stilgestaan. Tot nu,” vertelt ze.

In een persbericht van de politie over de overval valt te lezen dat een verdachte, rond de 20 jaar oud, in een postbezorgershirt om 14.40 uur zondagmiddag aanbelde bij de villa aan de Arenborg. Nadat de vrouw van Eran Zahavi de deur opendeed, werd ze tegen de muur gedrukt en door een tweede man met een vuurwapen bedreigd.

In de woning werden de vrouw en vier kinderen vastgebonden en kregen ze tape over hun mond geplakt. Bij de vrouw is ook haar afgeknipt. Waarom dat gebeurde, is niet duidelijk, maar volgens buurtbewoners zouden de overvallers dat gedaan hebben om de vrouw te bewegen de kluis te openen. Uiteindelijk gingen de twee mannen ervandoor met contant geld en waardevolle spullen.

Sadistisch

In Amsterdam waren de afgelopen maanden tenminste twee gevallen waarbij woningovervallers zich voordeden als postbezorgers. Op 18 maart werd een jong gezin in de Gaasterlandstraat in Zuid overvallen. Een van de overvallers deed zich toen voor als bezorger van PostNL. Tijdens de roof werden de ouders bedreigd met een geweer en gescheiden van hun pasgeboren baby. Vervolgens mishandelden de daders de vader en omwikkelden ze het hoofd van de vrouw met tape.

“Wil je dat ik je baby pak? Wil je dat ik je man sla,” zou een van de overvallers hebben gezegd. Toen de slachtoffers om iets te drinken vroegen, zouden ze door de mannen zijn vernederd. “Hij pakte de fles die wij gebruiken voor melkvoeding en goot de inhoud sadistisch over mijn hoofd heen,” verklaarde een van de slachtoffers naderhand.

Op 7 januari werd realityster Amanda Balk in haar huis op IJburg overvallen. Een postbezorger meldde zich bij haar huis met een pakketje. Nadat ze door de intercom had gezegd dat hij het pakket voor de deur kon zetten, leek de man te vertrekken. Toen Balk vervolgens de deur opendeed om het pakket te pakken, stormde de man op haar af en drukte haar naar binnen.

“Hij trapte mij. Ik vloog helemaal naar achteren,” vertelde Balk later in tv-programma Opsporing Verzocht. “Toen kwam er nog iemand anders binnen en die ging bovenop me zitten. Ik gilde. Hij ging de hele tijd proberen mijn keel dicht te knijpen.”

‘Maar spullen’

In IJburg-zaak hield de politie een 21-jarige verdachte aan. “Eigenlijk heb ik alleen maar aan mijn dochtertje gedacht de hele tijd” vertelde Balk over haar destijds 7-jarige dochter die thuis was tijdens de overval. “Die spullen zijn ook maar spullen. Het heeft toch heel veel angsten gecreëerd bij haar.”

De buurtbewoonster van de familie Zahavi is met name begaan met de psychische schade. “Dit is een trauma dat je de rest van je leven bij je draagt”, zegt ze.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de overval in Buitenveldert in volle gang is. “We bekijken camerabeelden uit de buurt. We roepen getuigen die iets gezien hebben op zich te melden.”

Voetballers vaker doelwit Het geval van Zahavi, die in Tilburg was voor de wedstrijd tussen Willem II en PSV, lijkt heel erg op het voorval met betrekking tot Angel Di Maria, ongeveer twee maanden geleden. De Argentijn stond al op het veld met Paris Saint-Germain tegen Nantes toen zijn familie thuis werd overvallen. Zijn trainer Mauricio Pochettino wisselde de aanvaller direct. Evenals bij Zahavi waren vrouw en kinderen het slachtoffer. Tijdens diezelfde wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Nantes werden de vader en dochters van Marquinhos, een Braziliaanse speler van PSG, ook overvallen. De vader kreeg meerdere klappen. Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting, teamgenoten van Di Maria en Marquinhos, waren eerder al eens het slachtoffer van crimineel bezoek. Voor Di Maria was het ook niet de eerste keer. In 2015, het gezin woonde toen in Engeland, probeerden inbrekers tijdens het avondeten een overval te plegen. Schering en inslag Ook in Spanje en Engeland zijn huizen overvallen tijdens wedstrijden. Het gezin van oud-Ajacied Jan Vertonghen is vorig jaar in Engeland overvallen door inbrekers die machetes bij zich hadden. De Belg speelde op dat moment zelf een wedstrijd in de Champions League met zijn club Tottenham Hotspur. In dat seizoen werden de huizen van Mesut Özil en Sead Kolisinac, spelers van Arsenal, ook overvallen terwijl ze zelf voetbalden. Mamadou Sakho, speler van Crystal Palace, werd beroofd van een half miljoen aan juwelen. In Spanje zijn huizen van spelers van Betis Sevilla en Atlético Madrid tijdens wedstrijden doelwit geweest. In 2018 is ingebroken bij de Nederlandse speler Memphis Depay, tijdens een duel van zijn club Olympique Lyon. In het geval van Zahavi kwamen de overvallers waarschijnlijk via sociale media zijn woning op het spoor. De Israëliër woonde vanaf het begin van het seizoen in Buitenveldert. In de winter postte de voetballer een foto van zijn huis in de sneeuw.