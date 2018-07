Portier mishandeld op Oudezijds Voorburgwal

Het slachtoffer was aan het werk als portier bij een hotel in het centrum op de Oudezijds Voorburgwal toen hij rond 01.50 uur twee mannen aansprak die tegen de deur van de nooduitgang leunden.



Gebroken heup

Toen hij de mannen aansprak en de arm van een van de mannen pakte, escaleerde de situatie. Terwijl hij op de grond lag, werd hij meerdere keren geschopt en geslagen. De daders liepen vervolgens weg richting het Oudekerksplein.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht waar bleek dat hij zijn heup op meerdere plekken gebroken had.



De twee mannen zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en hebben een licht getinte huidskleur. Een verdachte had een stevig postuur en was in het zwart gekleed.



Opsporing Verzocht

De andere verdachte had een normaal tot mager postuur. Hij droeg een wit trainingsjack van Adidas met strepen op de mouwen en een blauwe trainingsbroek van hetzelfde merk. Opsporing Verzocht deelde dinsdag camerabeelden van de mishandeling.