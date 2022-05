Nieuws

Portier in Lange Leidsedwarsstraat meerdere keren in rug gestoken

Een portier van een horecazaak in de Lange Leidsedwarsstraat werd op 1 mei in zijn rug gestoken door een nog onbekende man. Dat meldt de politie, die de camerabeelden laat zien in het At5-programma Bureau 020.