Portiek in Zuid in brand gestoken, omstanders blussen eerste vlammen

Beeld ANP

De politie kreeg rond 03.45 uur een melding van een harde klap in de omgeving van de Cornelis Springerstraat. Agenten zagen een kleine brand in de portiek die leidt naar verschillende woningen. Omstanders waren op dat moment al bezig de grootste vlammen te blussen. De brandweer, die kort daarna arriveerde, bluste de rest van het vuur.

Een aantal mensen was aanwezig in hun woningen. Volgens een woordvoerder van de politie is er ‘niet veel schade’ en zijn de woningen bewoonbaar gebleven. Niemand raakte gewond.

De recherche concludeert na onderzoek dat de woning in brand is gestoken door een voorwerp met brandbare stof dat in de woning is gegooid of gelegd. De politie onderzoekt het incident en vraagt getuigen zich te melden.