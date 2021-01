Populairste namen in Amsterdam zijn Adam en Sara

Beeld ANP

Nieuw-West is het meest vruchtbare stadsdeel met 1961 geboren baby’s. In totaal zijn er iets minder baby’s dan in 2019 geboren, toen waren het er 10.464.

In de top vijf van meisjesnamen staan verder: Noor, Mila, Mia en Sofia. Als je de namen Sofia en Sophia bij elkaar optelt, staat die naam op 1. Bij de jongens wordt Adam gevolgd door Noah, Benjamin, Otis en Hugo.

Er zijn verschillen per stadsdeel. In Centrum scoren namen als Leo, Oscar, David, Adam, Mila, Sofia en Julia het beste. In West zien we Benjamin, Otis, Olivia, Zoë en Mia opduiken. In Oost is de populairste jongensnaam Alexander. Voor de meisjes is dat Mila. En in Nieuw-West zijn Adam, Mohamed, Zaid, Noor en Sarah populair.

Emma en Noah zijn landelijk de bekendste kindernamen van 2020.

De namen per stadsdeel