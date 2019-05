Populairst was nachtbus 73: 'Jongelui nemen geen taxi'

April 1965: Ro Corper wijst kamparts aan

Als 14-jarige werd de Amsterdamse Ro Corper op transport naar Auschwitz gezet. Samen met stadgenote Lien van der Hoek is ze in april 1965, twintig jaar na de bevrijding, getuige bij het proces in Frankfurt tegen ­enkele kampbeulen.



Corper, in Auschwitz tewerk­gesteld bij de kleding­sortering voor de gaskamers, wijst met gestrekte arm kamparts Franz Bernhard Lucas aan. "Hoe weet u dat de mensen die hij uitzocht, werden vergast?" wil de rechter weten. "Een half uur later ­zagen we de lijken," is haar antwoord.



Lucas wordt voor de gemeenschappelijke moord op minstens duizend mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden. In maart 1968 wordt hij voortijdig vrijgelaten en bij een nieuw proces in 1970 vrijgesproken.



Lucas overlijdt in 1994, Corper een jaar later.