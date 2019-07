Pop-upmuseum in Noord: op de foto in een bad vol marshmallows

Musea zijn er lang niet meer enkel om kunst te laten zien. De bezoeker moet er zelf ook nog wat mee kunnen: op de foto. Na onder andere het Museum of Ice Cream in Los Angeles – officieus een van ’s werelds meest instagramwaardige musea – en het Moco Museum op het Museumplein in Amsterdam – dé selfieplek van Nederland – volgt nu Wondr, een pop-upmuseum voor de socialemediageneratie.

Op de 1200 vierkante meter van het pop-upmuseum dat 18 september opent in Noord kan een oudroze effen muur niet ontbreken. Er is zelfs een bad vol met marshmallows waar bezoekers in kunnen liggen en mee op de foto kunnen.

“Ik wil Nederlanders een plek bieden waar de zon altijd schijnt,” zegt de initiatiefnemer van de ‘artistieke speeltuin’, de van oorsprong Braziliaanse Sarah Mendes. Maar het museum aan de Meeuwenlaan dat op 18 maart weer de deuren sluit, wordt meer dan een selfiewalhalla, belooft Mendes.

Fotogeniek

De vijftien installatieruimtes – die allemaal fotogeniek zijn – moeten samen een plek vormen waar bezoekers kunnen spelen, interacteren met de omgeving en de buitenwereld even kunnen vergeten. De initiatiefnemer hoopt vooral dat mensen zich openstellen voor verwondering. “Omdat ik deze emotie zie als drijvende kracht van creativiteit.”

In elke ruimte, zoals die met driedimensionale schilderijen waarin geklommen kan worden of de tropische jungle, staan camera’s. “Dan hoeft de bezoeker zich daarover geen zorgen te maken.” Na afloop worden alle foto’s gemaild.

Of het wel echt een museum genoemd kan worden? ‘Het is een interactief instagramparadijs’ dat de zintuigen prikkelt en bezoekers verrast. En wie overprikkeld raakt, kan bijkomen in het Wondr Café. Al staan daar geen ‘lekkere snacks’ op het menu maar ‘instagrammable snacks’.