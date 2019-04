Pop-up bananenbar recyclet oud fruit

Een bananenbar...er zit er nog wel zo eentje in Amsterdam.

"Haha, dat klopt. Laat ik bij deze meteen duidelijk zijn; je kunt bij onze bananenbar geen lapdance krijgen."



Juist. Wel kunnen mensen hun oude bananen inruilen tegen een plak bananenbrood.



Van welke bananen wordt het brood gemaakt?"

Van de bananen die vanaf de teler niet de supermarkt in mogen. Van alle bananen die we vandaag inzamelen gaan we straks weer brood maken; dat gaan we naar het Ronald McDonald Huis brengen."



Bananen zijn nummer één boosdoener als het gaat om voedselverspilling. Hoe komt dat?"

Al bij de teelt gaat vaak zo'n veertig procent niet door naar de supermarkt, omdat ze bijvoorbeeld te krom zijn. Bananen die wel door mogen worden vaak verscheept, maar één net te rijpe banaan kan onderweg een hele container aan bananen rijp maken."



"Die mogen dan ook de supermarkt niet in, omdat ze daar bruine vlekjes zullen krijgen en dat onaantrekkelijk is voor de consument. De banaan is kwetsbaar en wij consumenten kunnen zeikerds zijn."