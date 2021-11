Poot van damhert gevonden op Rapenburgerstraat

De op de Rapenburgerstraat aangetroffen poot. Beeld Politie Amsterdam

Nadat de politie via Facebook bericht kreeg over de opmerkelijke vondst, kwamen agenten van het Basisteam Centrum-Amstel ter plaatse en troffen inderdaad een poot van een damhert aan. Daarop bracht de politie de poot over aan de Dierenambulance.

Momenteel wordt onderzocht wat er met het dier is gebeurd, en of de poot afkomstig is van het gestroopte damhert dat dinsdag werd gevonden in het Westerpark. Dit meldt de politie op Facebook.

‘Het wordt nog gekker!’, schrijft de Dierenambulance op Twitter over de vondst op de Rapenburgerstraat, kilometers weg van het Westerpark, waar dinsdag een damhert werd gevonden. “Damherten leven in de duinen,” zei de directeur van de Dierenambulance toen, “die lopen over het algemeen niet naar het Westerpark.”

Het karkas van het Westerparkhert wordt momenteel ook onderzocht.

Correctie: Eerder stond vermeld dat de poot woensdag was gevonden. Dat is aangepast naar dat de politie de vondst woensdag heeft gemeld.