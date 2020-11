Pool van 29 doodgestoken in Bos en Lommer

Voor het voormalige Elseviergebouw in de Kolenkitbuurt is in de nacht van donderdag op vrijdag een 29 jarige man doodgestoken. Beeld Joris Van Gennip

Ter plaatse is tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Vanmorgen rond 8 uur werd zijn lichaam afgevoerd toen het sporenonderzoek dat toeliet.

‘Poolse jongen die hier sliep’

In het oude Elseviergebouw huist nu hostel Dutchies op de lagere etages, op de bovenverdiepingen wonen studenten. Rond het pand hangen vaak daklozen en hosselaars rond.

Volgens een jongen op de trap is het slachtoffer ‘een Poolse jongen die hier sliep’. De dader verbleef volgens hem ook in het hostel. “Die bezorgde ‘s nachts voor Deliveroo.”

De receptioniste van Dutchies houdt haar commentaar beperkt tot ‘somebody just died here’.

Buren ontzet

Naaste buren reageerden ontzet in hun buren-whatsapp. Rond 0.48 uur meldde iemand ‘een gevecht’ waarin ‘een jongen in elkaar stortte’. Een ander zag dat het ‘er heel slecht uitziet’. Om even na 1 uur: ‘Dit is vreselijk, hij is overleden’.

‘Heel heftig, wéér geweld’

Op het terrein voor het gebouw heeft jongerenwerker Saïd Bensellam, in 2006 door de lezers van Het Parool uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar, zijn voedselbank. Met jongeren uit West en Oost bereidt hij daar voedselpakketten met groenten en fruit voor, die worden verspreid onder behoeftigen.

“Heel heftig, wéér zulk geweld. Heel erg dat dit gebeurd is, zó dichtbij,” zegt Bensellam, die vrijdagmorgen rond half acht aankwam bij zijn opslagplaats. “Zo begint je ochtend hier dan weer.”

Lichaam afgevoerd

Wie het slachtoffer is en wat de achtergrond van het geweld is, weet Bensellam niet. “Toen ik aankwam, waren ze druk bezig in en rond dat tentje waarin het lichaam was afgeschermd. Ze voeren nu (8 uur) het lichaam af.”

De politie roept getuigen op zich te melden.

Het is de tweede keer deze week dat een slachtoffer door geweld om het leven is gebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de 30-jarige ‘Maantje’ op het Krugerplein in Oost neergeschoten. Hij is donderdag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie arresteerde kort na het incident twee Amsterdammers van 21 en 24 jaar oud. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht.