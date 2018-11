Pool krijgt 3,5 jaar cel voor brute verkrachting studente

De verkrachting zorgde voor grote angst onder studentes en leden van hockeyclub VVV. De buitenlandse studente, die ten tijde van de verkrachting pas net in Nederland was, kampt nog altijd met angsten en een posttraumatische stressstoornis (PTSS), nadat zij in maart 's nachts van haar fiets werd geduwd, verkracht en mishandeld. Haar leven is voorgoed veranderd, vertelde zij de rechtbank.



De Poolse W.Z. (32) kon pas twee jaar later als verdachte worden aangehouden nadat hij in een andere strafzaak was veroordeeld en zijn dna had moeten afstaan.



Handschoen

Dat dna kon in maart van dit jaar worden gematcht met sporen die waren achtergebleven op de plaats delict, zoals in een handschoen die de dader had achtergelaten. Op de buitenkant van de handschoen zat bloed van het slachtoffer, op de binnenkant celmateriaal van Z. Ook bij het slachtoffer was celmateriaal van Z. achtergebleven.



Z., die in Polen al voor meerdere gewelddadige delicten was veroordeeld, zegt zich niets van de nacht te kunnen herinneren.



De officier van justitie had zeven jaar celstraf geëist, de Amsterdamse rechtbank legt daarvan de helft op. Daarbij hanteert de rechtbank de strafmaat van 36 maanden die gebruikelijk is in dergelijke zaken, plus een verhoging van de straf vanwege het ernstige geweld.