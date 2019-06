Pontsteiger-penthouse staat wéér te koop

Het is 470 vierkante meter groot, telt twee tot vier slaapkamers, een fitnessruimte, sauna en yogakamer, een marmeren dinertafel en biedt, bovenal, uitzicht over de stad vanaf de 25ste verdieping van het nieuwe icoon van de Houthavens. Kosten? 8 miljoen euro.

Zo’n prachtig huis, je zou verwachten dat de kopers niet kunnen wachten om er te gaan wonen. Maar de werkelijkheid is anders. Niet het uitzicht, maar het rendement lijkt de meest aantrekkelijke factor van dit penthouse. Het is niet of nauwelijks bewoond, maar staat nu al voor de tweede keer in de verkoop. Ondernemer Adriaan Mol, oprichter van het succesvolle Amsterdamse bedrijf Messagebird, kocht dit pand voor 4,2 miljoen euro van horeca-ondernemer Won Yip. Nu staat het te koop voor bijna het dubbele.

‘Dit was het’

Het penthouse heeft inmiddels een historie van koop-en-doorverkoop. In 2016 kocht Won Yip de gehele bovenste verdieping van het pand, in totaal 1440 vierkante meter, voor een geschat bedrag van 16 miljoen euro. Hij zag de maquette van de Pontsteiger een jaar eerder op de miljonairsbeurs Masters of LXRY en wist direct ‘dit was het’, zo zei hij vorig jaar tegen Het Parool.

De makelaar wilde het penthouse per se als een geheel verkopen en niet opgesplitst in vier delen. Als dat lukte, konden de partijen het namelijk naar buiten als de verkoop van het grootste en duurste appartement van Nederland. “Ze wilden de Pontsteiger als ‘exclusief’ en ‘duur’ in de markt zetten,” aldus Yip. De horeca-ondernemer splitste het penthouse op in vieren. De helft verkocht hij door aan Daniel Grieder, baas van modebedrijf Tommy Hilfiger. Een kwart van het penthouse ging naar Mol. Won Yip hield één appartement voor zichzelf en streek de winst op van de snelle doorverkoop. Nu staat het huis van Mol dus alweer te koop, voor de tweede keer. Het is opgeleverd en gemeubileerd.