Pontje Nieuwe Meer blijft deze zomer alleen op zondagen varen

Het pontje op de Nieuwe Meer. Beeld ANP / Friso Spoelstra

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte en Groen) dinsdag dat het is gelukt om de financiering te regelen om de veerpont tot het eind van deze zomer wekelijks op beide weekenddagen te laten varen. Toch vaart het pontje voorlopig niet op de zaterdagen.

Het lukt de reder niet het pontje deze zomer nog op beide weekenddagen te exploiteren. Afgelopen april was het nog maar de vraag of de historische recreatiepont überhaupt wel zou kunnen blijven varen. Door een aflopende subsidieregeling kwam de veerdienst de helft van het benodigde geld tekort.

Het pontje, genaamd ‘Helena’, vaart doorgaans van half april tot half oktober in het weekend en op feestdagen tussen het Amsterdamse Bos en Park Oeverlanden.

Na de zomer zal opnieuw worden gekeken naar mogelijkheden de verbinding het hele weekend door te zetten. Een bijdrage vanuit het gemeentelijk budget voor het Amsterdamse Bos zorgt ervoor dat het pontje op de zondagen vaart.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: