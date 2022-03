Pont op IJ raakt stuurloos en botst op wal Centraal Station

De pont van het GVB in de zomer van 2021. Beeld Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Volgens een GVB-woordvoerder kwam er iets in de aandrijfschroef terecht, waardoor de pont niet meer bestuurbaar was. De precieze boosdoener is nog niet bekend. “Sinds de stormen ligt er van alles in het IJ. Takken, maar ook grote stukken bouwplastic, deuren en tuinstoelen,” aldus de woordvoerder.

Met behulp van de havendienst is de pont na een aantal minuten ronddobberen alsnog op de eindbestemming gekomen. Daarbij kwam de boot met ‘een harde aanlanding’ tegen de wal, vertelt de woordvoerder.

Passagiers konden de pont op de gebruikelijke manier verlaten. Volgens de GVB is niemand in gevaar geweest. Hoe groot de schade aan de pont is, wordt nog onderzocht.