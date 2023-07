Poncho’s mee naar festivals dit weekend, maar zaterdagavond en zondag klaart het (even) op

Ook tijdens het North Sea Jazz festival, begin juli, regende het dit jaar. Beeld ANP

“We beginnen zaterdag droog met af en toe zon,” zegt Rico Schreuder van Weerplaza. “Daarna komt er wat regen met ook onweersbuien. In het oosten en zuiden is er ook kans op hagel en windstoten.” Aan het einde van de middag klaart het op en wordt het tussen de 21 en 24 graden. Schreuder: “We beginnen dus met zon en eindigen met zon.”

Festivalgangers hoeven niet te rekenen op een zonovergoten feest, maar alleen maar nat wordt het ook niet. In Amsterdam, waar dit weekend onder andere de festivals Milkshake en Landjuweel plaatsvinden, is het zaterdag in de middag wel weer droog. “Verder het land in, richting het oosten, krijg je wat langer te maken met buien.”

Volgens de weerman wordt het zondag wel wat droger, maar niet helemaal. Het wordt die dag in ieder geval niet kletsnat. De temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.

Na het weekend

Zonnig zomerweer hoeven we ook de komende week niet te verwachten. “Het blijft sterk wisselvallig met elke dag regen en veel wind en temperaturen van een graad of 20,” zegt Schreuder. “Normaliter is het begin augustus 21 tot 25 graden, dus daar zitten we echt wel onder.”