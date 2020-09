‘Polonaise in verzorgingstehuis bij de Nieuwmarkt’

Diva Mayday. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Dat was te zien op beelden die de dragqueen op Instagram had geplaatst, zo meldt Hart van Nederland. De beelden zijn inmiddels verwijderd, maar te zien was hoe de medewerkers van het verzorgingstehuis de polonaise deden en elkaar meermaals aanraakten. Op een gegeven moment doen ook ouderen daaraan mee, is te zien.

Vanzelfsprekend is de anderhalve meter niet gehandhaafd. Ook dragen de medewerkers geen mondkapjes, of ze dragen die op de kin.

Enthousiasme

Tegen Hart van Nederland zegt een woordvoerder van zorginstelling Amsta, de overkoepelende organisatie van het verzorgingstehuis, vrijdagavond dat het om een ‘momentopname' gaat. “Het was helaas een kort moment bij het laatste lied waarbij ‘in the heat of the moment’ een aantal medewerkers zich in hun enthousiasme onvoldoende aan de regels hielden," zegt zij.

Het zou om de verjaardag van een 91-jarige bewoner zijn gegaan. Volgens de woordvoerder van Amsta zijn de medewerkers van de Flesseman op hun gedrag aangesproken; de organisatie betreurt de gebeurtenissen.