Politievakbond boos om weigeren coronawerende kleding voor agenten

Beeld ANP

Binnen de Amsterdamse politie is een eenheid werkzaam die assistentie verleent bij de ‘asielstraat’. Deze eenheid ondersteunt de asielcentra in Ter Apel en Budel. Van asielzoekers die daar binnenkomen, worden foto’s gemaakt en biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, afgenomen. Fysiek contact is daarbij niet te vermijden, volgens de politievakbond.

De bedrijfsarts heeft daarom geadviseerd dat agenten die deze gegevens moeten afnemen, beschermende kleding moeten dragen, zoals een bril, handschoenen en mondkap. Dit advies wordt door de korpsleiding genegeerd, schrijft de politievakbond.

Volgens Fred Driessen, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de ANPV, is er veel onrust onder de agenten. “Er zitten asielzoekers tussen die via Italië zijn gereisd en daar moeten onze collega’s vingerafdrukken van afnemen. Vijf collega’s wilden afgelopen week niet verder werken. Wij hebben daarom aangedrongen op beschermende kleding bij de politiechef en korpsleiding, maar die zeggen dat de kans op besmetting erg klein is.”

Een zegsvrouw van de Amsterdamse politie laat weten dat het geen afweging van de korpsleiding in de stad is, maar dat de landelijke richtlijnen worden gevolgd. “Er zijn meer asielstraten en wij volgen de richtlijnen die voor alle korpsen gelden.”

De nationale korpsleiding laat weten de geluiden ook ‘serieus' te nemen. “We gaan met de collega’s in gesprek, maar we blijven de landelijke richtlijnen volgen.”