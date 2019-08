Politiemol moet 84.000 euro terugbetalen

De man speelde tegen betaling van 250 euro informatie door aan criminelen. Beeld ANP XTRA

Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald. Aanvankelijk meende het Openbaar Ministerie dat hij meer dan 700.000 euro had verdiend met zijn illegale praktijken, maar het OM stelde dit bedrag twee weken geleden bij. Per lek werd een lager tarief gerekend dan eerst werd aangenomen, en ook het aantal keer dat er informatie aan criminelen werd doorgespeeld was minder.

De Tielenaar kreeg afgelopen voorjaar een gevangenisstraf opgelegd van 45 maanden, plus een beroepsverbod van acht jaar voor schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en corruptie.

De agent hield op verschillende plekken in het land een soort spreekuur in zijn auto. Mensen stapten in met een vraag, waarop hij via zijn werktelefoon de politiesystemen raadpleegde en vervolgens de gewenste informatie leverde in ruil voor geld. Zeker één politieonderzoek liep hierdoor spaak.

Stoerdoenerij

De Tielenaar heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn gevangenisstraf. Morgen staat de zaak op het programma bij het gerechtshof in Arnhem, maar hij wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De man heeft toegegeven dat hij voor zeker vijftig personen de politiesystemen raadpleegde, in ruil voor honderden euro’s.

Hij liet eerst uit een soort van ‘stoerdoenerij’ vrienden zien hoe hij in het politiesysteem kon komen. Vervolgens kwamen anderen die voor informatie wilden betalen. Hij zou vervolgens onder bedreiging hebben gehandeld. De rechtbank zag daar geen aanwijzingen voor.