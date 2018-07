Politieke wil ontbreekt voor aanpak van de 'urban jungle'

Ombudsman Arre Zuurmond moet er poliepen van op zijn stembanden hebben gekregen, zo vaak en zo hard als hij om aandacht vraagt voor bewoners in de Amsterdamse binnenstad. Hij gebruikt hiervoor grote woorden.



Het Leidseplein: een 'urban jungle zonder gezag', zei hij in het weekend. In mei: "De overheid verliest de greep op de binnenstad." In maart: "de overheid is onduldbaar afwezig." In oktober 2016, weer over het Leidseplein: "De overheid laat inwoners in de kou staan.