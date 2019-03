Politieke partijen hervatten campagne na Utrecht

Tien procent wedt op twee paarden

Ruim tien procent van de kandidaten die tijdens de Provinciale Statenverkiezingen woensdag op een stembiljet in Noord-Holland staat, is ook kandidaat-lid voor een Waterschap.



Datajournalistiek platform LocalFocus en de Open State Foundation legden de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen legde samen met Open State de kandidatenlijsten voor beide verkiezingen naast elkaar, en kwam zo in heel Nederland tot 528 aspirant-politici die hun kansen spreiden.



Dat werpt een probleem op, mocht een kandidaat bij beide verkiezingen succesvol zijn. In de Waterschapswet staat namelijk dat het lidmaatschap van het bestuursorgaan niet gecombineerd mag worden met een zetel in de Provinciale Staten. Dat wordt mogelijk dus kiezen, voor sommigen.



5,6 procent van de kandidaat-leden van de Provinciale Staten in Noord-Holland neemt helemaal het zekere voor het onzekere, en blijkt in maart vorig jaar ook kandidaat te zijn geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen.



Dat gebeurt het meest in de provincie Zeeland. 10,2 procent van de kandidaten daar staat woensdag op twee stembiljetten, en probeerde vorig jaar ook al in een gemeenteraad te komen.