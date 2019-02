Politiek vindt dat studie Nederlands moet aanblijven

Als er geen Nederlands meer wordt aangeboden, zijn we echt de weg kwijt D66'er Paul van Meenen

Van links tot rechts in de Kamer vinden partijen dat. Nu bepalen universiteiten zelf wat ze voor studies aanbieden. ,,Maar als er geen Nederlands meer wordt aangeboden, zijn we echt de weg kwijt,'' vindt D66'er Paul van Meenen. "Bij MBO-opleidingen bepalen we ook vanuit Den Haag dat er overal voldoende aanbod van belangrijke opleidingen moet zijn. Waarom dan niet bij dit soort belangrijke universitaire studies?"



Rendabel

Volgens Van Meenen zijn universiteiten nu te veel bezig met de vraag: welke studie rendabel is. "Daarbij overleggen ze onvoldoende met elkaar of ze kunnen samenwerken. Zo schrapte de Universiteit van Amsterdam al taalopleidingen die nergens anders meer worden gegeven." GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil: "Dit is toch in en in triest? Er is iets goed mis met hoe we universiteiten financieren. Als zoiets belangrijks als onze taal niet meer gegeven wordt omdat het niet meer rendabel is, moeten we ingrijpen."



PVV-Kamerlid Harm Beertema vindt dat een 'noodmaatregel' nodig is om te voorkomen dat er nog meer universiteiten het voorbeeld van de VU volgen. "Want die terugloop van studenten Nederlands is overal een probleem. En er wordt nog wel Nederlands gegeven op de lerarenopleidingen, maar daar hebben we toch echt universitair geschoolde neerlandici voor nodig."



Studenten interesseren

Regeringspartijen CDA en D66 vinden ook dat er meer werk moet worden gemaakt om studenten te interesseren voor het vak. Van der Moolen: "Een tijd geleden speelde hetzelfde probleem met wiskunde. Dat aantal studenten is weer gestegen. We willen toch niet dat als straks de belangstelling voor Nederlands toeneemt er onvoldoende studieplekken zijn."



Regeringspartner VVD vindt echter dat er geen reden is voor paniek. Kamerlid Judith Tielen: "Er blijven nog voldoende steden over waar je wél Nederlands kunt studeren. Als er zo weinig studenten zijn, kun je als universiteit ook geen kwalitatief goede opleiding bieden."