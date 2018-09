Politiek bezorgd om leegloop voorscholen

Kwalijk

Volgens SP-raadslid Erik Flentge had er al veel eerder aan de bel getrokken mogen worden. "Schooldirecties en ouders wezen ons er niet voor niets op. Daar had veel alerter op gereageerd moeten worden. Dat is kwalijk."



Tweede Kamerlid Kirsten van Hul (PvdA) stelde kamervragen aan minister Arie Slob (Onderwijs) naar aanleiding van de berichtgeving in Het Parool. Ze vraagt onder meer of de minister bereid is gemeenten het voorschoolbedrag voor de laagste inkomens te laten vergoeden.



Ook Kamerlid Peter Kwint (SP) stelde vragen, mede naar aanleiding van eerdere berichten uit Rotterdam. Ook die stad merkt dat ouders hun kinderen van de voorschool halen nu die geld kost. Een kwart van de kinderen die het nodig hebben om taal en leerachterstanden in te halen, komt nu niet meer op de voorschool.



Laagdrempelig

De voorschool blijkt uit onderzoek essentieel om taalachterstanden weg te werken en wordt door zowel het college als het kabinet als belangrijk gezien. Amsterdam is jaarlijks meer dan 40 miljoen euro kwijt aan voorscholen. Om de voorschool laagdrempeliger te maken stelde wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) voor de laagste inkomens meer tegemoet te komen.



Ook wil ze de leeftijd verlagen van 2,5 naar 2 jaar, zodat kinderen al eerder naar de voorschool kunnen en wil ze het aantal uren uitbreiden van 15 naar 16. Daarvoor is nog zeven miljoen euro extra nodig.